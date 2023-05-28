iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Это пи***ц: Игрок клуба МЛС рассказал об удручающей ситуации в коллективе

ФК Торонто страдает от ряда внутренних конфликтов в команде.
Сегодня, 11:28
ФК Торонто / Getty Images
ФК Торонто / Getty Images

Канадский ФК Торонто оказался в эпицентре шторма из-за ряда внутренних конфликтов, которые разъедают клуб изнутри.

Как сообщает The Atheltic, между двумя самыми высокооплачиваемыми игрокамии Торонто в лице итальянцев Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье с новой силой ожил старый конфликт.

В минувшем месяце Инсинье выводил команду на матч с капитанской повязкой. Узнав, что его соотечественник будет капитаном Бернардески отказался от выхода на поле.

Также Лоренцо недоволен работой главного тренера клуба Боба Брэдли и грозится покинуть клуб, если специалиста не уволят. Интересно, что тех же настроений придерживается и Федерико, который публично раскритиковал тренера после последнего поражения.

Читай также: Экс-игрок Александрии стал автором гола недели в американской USL

При этом в команде играет сын Боба Брэдли Майкл, что еще сильнее обостряет ситуацию в коллективе. Футболисты не могут чувствовать себя свободно и переживают, что Майкл передает отцу содержание разговоров в раздевалке.

Один из игроков Торонто на условиях анонимности кратко прокомментировал ситуацию в клубе: "Это пи***ц", - сказал он.

Стоит сказать, что канадский коллектив идет на предпоследнем месте в восточной конференции. Хуже дела обстоят лишь у Интер Маями, за который играет Сергей Кривцов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС ФК Торонто

Статьи по теме

Защитник Динамо мог перебраться в МЛС - журналист Защитник Динамо мог перебраться в МЛС - журналист
Украинский арбитр отработал на матче МЛС Украинский арбитр отработал на матче МЛС
Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты Все клубы МЛС готовы платить Месси часть зарплаты
Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:20
Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью
Теннис16:07
Cабаленка - о войне в Украине: Я не понимаю, почему я должна говорить, что не поддерживаю это
Украина15:48
Рух U-19 снова стал чемпионом Украины, заработав право выступить в Юношеской лиге УЕФА
15:32
Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги
Украина15:31
Шахтер в чемпионском матче забил 2000-й гол в УПЛ
Футбол15:07
Почеттино вскоре возглавит Челси
Бокс14:58
Шелестюк назвал причины поражения Ломаченко в бою с Хэйни
Европа14:40
Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой
Украина14:37
Суркис поздравил жителей и гостей Киева с днем города
Теннис14:04
Костюк освистали после матча против белоруски Сабаленка за отказ жать ей руку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK