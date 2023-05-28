Это пи***ц: Игрок клуба МЛС рассказал об удручающей ситуации в коллективе

Канадский ФК Торонто оказался в эпицентре шторма из-за ряда внутренних конфликтов, которые разъедают клуб изнутри.

Как сообщает The Atheltic, между двумя самыми высокооплачиваемыми игрокамии Торонто в лице итальянцев Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье с новой силой ожил старый конфликт.

В минувшем месяце Инсинье выводил команду на матч с капитанской повязкой. Узнав, что его соотечественник будет капитаном Бернардески отказался от выхода на поле.

Также Лоренцо недоволен работой главного тренера клуба Боба Брэдли и грозится покинуть клуб, если специалиста не уволят. Интересно, что тех же настроений придерживается и Федерико, который публично раскритиковал тренера после последнего поражения.

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При этом в команде играет сын Боба Брэдли Майкл, что еще сильнее обостряет ситуацию в коллективе. Футболисты не могут чувствовать себя свободно и переживают, что Майкл передает отцу содержание разговоров в раздевалке.

Один из игроков Торонто на условиях анонимности кратко прокомментировал ситуацию в клубе: "Это пи***ц", - сказал он.

Стоит сказать, что канадский коллектив идет на предпоследнем месте в восточной конференции. Хуже дела обстоят лишь у Интер Маями, за который играет Сергей Кривцов.