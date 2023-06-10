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Плюс один: Клуб МЛС пополнится украинским защитником

Евгений Чеберко переберется в Коламбус Крю.
Сегодня, 00:55
Евгений Чеберко
Евгений Чеберко

Украинский центрбэк Евгений Чеберко сменит клубную прописку.

Футболист переберется в МЛС, а именно в Коламбус Крю. Официальный сайт американского клуба уже объявил о переходе украинца.

В пресс-релизе отмечается, что защитник полноправно станет игроком Коламбуса лишь 5 октября. Контракт с Евгением подписан до 2026 года.

Отметим, что ранее исполнитель защищал цвета хорватского Осиека, проведя в текущем сезоне 23 матча, не отметившись результативными действиями.

Евгений станет вторым украинцем в МЛС среди действующих футболистов. Первым является Сергей Кривцов

Напомним, что по ходу сезона Осиек отстранил Чеберко от игр и оштрафовал его.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Евгений Чеберко Коламбус Крю

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