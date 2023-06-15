Тренер сборной Аргентины отреагировал на слова Месси о том, что тот не сыграет на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о переходе футболиста в Интер Майами.

По словам специалиста, он рад, что выбрал клуб, в котором будет с удовольствием играть.

"Рад, что Месси решил выступать в том клубе и том городе, в котором к нему будут прекрасно относиться, где он с удовольствием будет играть в футбол. Важно то, что ему нравятся и клуб, и город".

Скалони прокомментировал слова Лео о том, что он не планирует играть на ЧМ-2026.

"Это крайне разумные слова парня, который не продает воздух и не врет. Реальность такова, что он посмотрит, что будет дальше, и мы примем решение в зависимости от того, как он себя будет чувствовать. Это логично.

Впереди еще столько работы, что сейчас заглядывать еще дальше нет смысла. Посмотрим, будет ли он чувствовать себя хорошо, будет ли у него желание – это самое важное. Он будет знать, как играть в футбол, и через 10 лет, это очевидно", - приводит слова тренера Mejor Informado.

Ранее сообщалось, что Месси высказался о возможной тренерской карьере.