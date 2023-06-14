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Месси высказался касаемо возможной тренерской карьеры

Аргентинец поставил точку в данном вопросе.
Сегодня, 21:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует становиться тренером после окончания карьеры.

"В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. И хотя мы знаем, что в будущем может измениться многое, я все еще уверен в этом решении.

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Мне нравится смотреть футбол. Я смотрю много игр, самых разных команд. Мне нравится смотреть матчи со своими детьми, им тоже это нравится. Это способ провести время с семьей", – сказал Месси в интервью TT Plus.

Напомним, 35-летний аргентинец еще не подписал контракт с Интер Майами, но уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.

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