Легенда Тоттенхэма возглавил израильский клуб

Экс-форвард Тоттенхэма Робби Кин стал главным тренером Маккаби Тель-Авив.

Кин подписал двухлетний контракт с израильским клубом и в ближайшее время прибудет в Тель-Авив, чтобы начать работу с командой.

Фактически это будет первый полноценный тренерский опыт для экс-фуктболиста. Ранее Робби работал лишь ассистентом менеджера в Миддлбро и в родной сборной.

Однако весной 2018 года Робби был играющим тренером индийского АТК в течение трех матчей после отставки Тедди Шерингема. Но после окончания сезона он покинул команду.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля близок к переезду в Саудовскую Аравию.