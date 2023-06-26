iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Тоттенхэма возглавил израильский клуб

Робби Кин станет менеджером Маккаби.
Сегодня, 15:15
Робби Кин / maccabi-tlv.co.il
Робби Кин / maccabi-tlv.co.il

Экс-форвард Тоттенхэма Робби Кин стал главным тренером Маккаби Тель-Авив.

Кин подписал двухлетний контракт с израильским клубом и в ближайшее время прибудет в Тель-Авив, чтобы начать работу с командой.

Фактически это будет первый полноценный тренерский опыт для экс-фуктболиста. Ранее Робби работал лишь ассистентом менеджера в Миддлбро и в родной сборной.

Однако весной 2018 года Робби был играющим тренером индийского АТК в течение трех матчей после отставки Тедди Шерингема. Но после окончания сезона он покинул команду.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля близок к переезду в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Робби Кин Маккаби Тель-Авив

Статьи по теме

Заря представила панамского форварда Герреро Заря представила панамского форварда Герреро
Состав Зари пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив Состав Зари пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив
Форвард Динамо Соль может уйти в аренду Форвард Динамо Соль может уйти в аренду
Трубин: Когда Маккаби начал давить, мы стали совершать глупые ошибки Трубин: Когда Маккаби начал давить, мы стали совершать глупые ошибки
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды17:07
Стрельба из лука на Европейских играх: Гунбин и Кожокарь вылетели в 1/16 финала
Олимпийские виды16:58
Микитась - бронзовый призер Европейских игр-2023 по муай тай
Олимпийские виды16:53
Тхэквондо на Европейских играх: Гарбар вылетел в четвертьфинале
Олимпийские виды16:40
Муай тай на Европейских играх: Микитась уступил в полуфинале
Олимпийские виды16:38
Стендовая стрельба на Европейских играх: Мильчев и Маловичко прошли в финал
Олимпийские виды16:37
Пулевая стрельба на Европейских играх: Тихова и Костевич заняли 4-ю строчку в своих финалах
Олимпийские виды16:36
Бокс на Европейских играх: Ковальчук и Бова вылетели в 1/8 финала, Хижняк вышел в 1/4 финала
Формула 116:35
Экс-команда мазепина подала заявку на вступление в Формулу-1
Украина16:18
To be continued: Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко
Другие страны16:03
Игрок, подозревавшийся в растлении несовершеннолетних, подпишет контракт с командой Руни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK