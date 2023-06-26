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Экс-форвард Ливерпуля находится в шаге от переезда в Саудовскую Аравию

Фирмино может продолжить карьеру вне Европы.
Сегодня, 11:51
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино находится в сфере интересов клуба из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аль-Ахли начал переговоры с 31-летним бразильцем. Сейчас клуб ждет окончательного решения игрока и готовит медосмотр на случай, если на этой неделе Фирмиро даст согласие на переход.

Напомним, в данный момент Роберто находится в статусе свободного агента. Игрок покинул летом Ливерпуль.

В минувшем сезоне на счету бразильца 11 голов и 4 ассиста в 25 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет усилиться экс-форвардом Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Роберто Фирмино

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