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Мужская и женская сборные Канады могут не сыграть в будущих матчах из-за банкротства

У местной Федерации футбола серьезные финансовые проблемы.
Сегодня, 20:06
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

У сборных Канады появились серьезные проблемы. По словам генерального секретаря Федерации футбола Канады (ФФК) Джейсона Де Воса, организация рассматривает возможность подачи заявления о защите от банкротства, сообщает The Guardian.

По информации источника, на конец 2022 года денежные резервы ФФК составляли 2,4 миллиона канадских долларов по сравнению с 7,1 миллиона годом ранее.

ФФК уже находился под расследованием Комитета по наследию канадского парламента из-за плохого управления и непринятия всерьез обвинений в злоупотреблениях.

Ранее в этом году министр спорта страны Паскаль Сент-Онж приказал провести аудит в Федерации из-за "отсутствия финансовой прозрачности".

Де Вос заявил, что осенью мужская и женская сборные Канады рискуют не сыграть в международных матчах.

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Сообщается, что в начале июня мужская команда была вынуждена летать эконом-классом после матча Лиги наций КОНКАКАФ против США.

Женская команда объявила забастовку в начале этого года из-за проблем со справедливой оплатой труда и сокращения бюджета.

Сейчас Федерация ведет переговоры с мужской и женской сборными о новом коллективном соглашении, но она еще не заключена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады

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