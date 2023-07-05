Месси должно понравиться: одноклубник Кривцова крутым голом спас Интер Майами от поражения

Это лишь шестой гол венесуэльца за новый клуб.

В среду, 5 июля, Интер Майами с Кривцовым принимал дома Коламбус Крю.

Хозяева неплохо контролировали мяч, но никак не могли конвертировать владение в голы, и первый тайм закончился победой гостей.

Во втором тайме Интер сравнял, однако совсем скоро снова оказался позади. Команда могла потерять очки, если бы не ее новичок Хосеф Мартинес, который присоединился к клубу лишь в январе этого года.

Венесуэльский форвард оказался адресатом подачи, которую даже не стал обрабатывать, сравняв счет крутым ударом ножницами.

Сергей Кривцов провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Ранее, напомним, саудовский клуб объявил о подписании Роберто Фирмино.