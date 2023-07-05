iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси должно понравиться: одноклубник Кривцова крутым голом спас Интер Майами от поражения

Это лишь шестой гол венесуэльца за новый клуб.
Сегодня, 09:32
Хосеф Мартинес / Getty Images
Хосеф Мартинес / Getty Images

В среду, 5 июля, Интер Майами с Кривцовым принимал дома Коламбус Крю.

Хозяева неплохо контролировали мяч, но никак не могли конвертировать владение в голы, и первый тайм закончился победой гостей.

Во втором тайме Интер сравнял, однако совсем скоро снова оказался позади. Команда могла потерять очки, если бы не ее новичок Хосеф Мартинес, который присоединился к клубу лишь в январе этого года.

Венесуэльский форвард оказался адресатом подачи, которую даже не стал обрабатывать, сравняв счет крутым ударом ножницами.

Сергей Кривцов провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.

Ранее, напомним, саудовский клуб объявил о подписании Роберто Фирмино.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер майами

Статьи по теме

Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны Сбор друзей Месси: Интер Майами намерен подписать еще одного экс-игрока Барселоны
Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами Иньеста поделился мнением о переходе Месси в Интер Майами
"Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы "Важно окружить Месси игроками его уровня": Интер Майами готовит громкие трансферы
Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа13:44
ПСЖ решил воспользоваться опцией обратного выкупа нидерландского таланта
Европа13:21
Мэйсон Маунт - игрок Манчестер Юнайтед
Европа12:59
Мерсон о Челси: Зачем ослаблять себя, продавая двух своих лучших игроков
Украина12:58
Шахтер представил новый тренерский штаб команды
Европа12:36
ПСЖ объявил об уходе Галтье с поста главного тренера
Европа12:36
Милан ведет переговоры с форвардом Атлетико
Европа12:22
Тухель съездил домой к Кейну, чтобы поговорить о трансфере в Баварию
Европа11:54
Официально: Иньиго Мартинес - игрок Барселоны
Формула 111:46
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 111:45
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK