Интер Майами нацелился на экс-хавбека сборной Аргентины

Энцо Перес может оказаться в МЛС.

Интер Майами продолжает интересоваться футболистами, которые играли вместе с их звездным новичком Лионелем Месси.

Как сообщает аргентинское издание TyC Sports, "розовые" интересуются экс-хавбеком "альбиселесте" Энцо Пересом.

Клуб МЛС рассматривает приглашение опытного 37-летнего футболиста в качестве свободного агента после того, как его контракт истечет в конце этого года.

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Отмечается, что Интер Майами уже сделал предложение Пересу, а самого игрока привлекает возможность воссоединение с Лионелем Месси.

Сейчас полузащитник выступает в стане аргентинского Ривер Плейта. В текущем сезоне местного чемпионата провел 16 матчей, отдав один ассист.