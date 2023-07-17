Очень сложно различить, да?: МЛС оконфузилась во время представления Бускетса игроком Интер Майами
Поздним вечером воскресенья, 16 июля, Интер Майами объявил о том, что Серхио Бускетс официально стал игроком американского клуба.
Экс-капитан Барселоны воссоединился со своим многолетним другом и одноклубником Лионелем Месси, чье представление состоялось днем ранее.
Однако официальный аккаунт МЛС в Twitter допустил забавную ошибку, которую заметили пользователи Reddit.
При создании поста с перечислением всех трофеев Бускетса была использована фотография не Серхио, а Альваро Арбелоа, который уже шесть лет как завершил карьеру.
Стоит отметить, что американцы хоть и изменили пост, но они не стали скрывать то, что облажались, потроллив самих себя.
"Почему Арбелоа и Бускетс так похожи на этих фото? Админу нужны новые очки", - говорится в посту аккаунта МЛС, который использовал фото с празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира 2010 года.
why do arbeloa and busquets look so similar in these. admin needs new glasses…🤓🤦♂️ pic.twitter.com/dxRmOvdMaI— Major League Soccer (@MLS) July 16, 2023
Ранее владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм с нескрываемым восторгом прокомментировал подписание контракта с Лионелем Месси.
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