Очень сложно различить, да?: МЛС оконфузилась во время представления Бускетса игроком Интер Майами

Самое забавное и уважаемое то, что американцы не стали скрывать свой фэйл.

Поздним вечером воскресенья, 16 июля, Интер Майами объявил о том, что Серхио Бускетс официально стал игроком американского клуба.

Экс-капитан Барселоны воссоединился со своим многолетним другом и одноклубником Лионелем Месси, чье представление состоялось днем ранее.

Однако официальный аккаунт МЛС в Twitter допустил забавную ошибку, которую заметили пользователи Reddit.

При создании поста с перечислением всех трофеев Бускетса была использована фотография не Серхио, а Альваро Арбелоа, который уже шесть лет как завершил карьеру.

Источник: reddit.com

Стоит отметить, что американцы хоть и изменили пост, но они не стали скрывать то, что облажались, потроллив самих себя.

"Почему Арбелоа и Бускетс так похожи на этих фото? Админу нужны новые очки", - говорится в посту аккаунта МЛС, который использовал фото с празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира 2010 года.

why do arbeloa and busquets look so similar in these. admin needs new glasses…🤓🤦‍♂️ pic.twitter.com/dxRmOvdMaI — Major League Soccer (@MLS) July 16, 2023

Ранее владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм с нескрываемым восторгом прокомментировал подписание контракта с Лионелем Месси.

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