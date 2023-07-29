Нападающий Динамо отправился в аренду в колумбийский клуб

Эрик Рамирес в третий раз покидает стан "бело-синих" за время пребывания в киевской команде.

Венесуэльский нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес перешел в колумбийский Атлетико Насьональ.

Как информирует официальный сайт клуба, 24-летний футболист будет выступать за свою новую команду на правах аренды, рассчитанной на сезон. Также у колумбийского клуба есть право выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что в случае подписания полноценного контракта с Рамиресом Атлетико Насьональ получит 75% экономических прав на игрока, а остальные 25% останутся у "бело-синих".

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Del fútbol europeo a la capital paisa 🌍🔜💚#BienvenidoEricRamírez 🇻🇪⚽ pic.twitter.com/qj6QSKg6VF — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 28, 2023

Действующий договор венесуэльца с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Напомним, что Рамирес перешел в Динамо летом 2021 года из словацкого ДАКа. Всего за киевскую команду нападающий провел 20 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Для венесуэльского форварда это будет уже третья аренда за время пребывания в Динамо - ранее он также выступал за хихонский Спортинг и братиславский Слован.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо перешел в польский клуб.

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