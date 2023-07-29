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Кавани определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Уругваец расторгнет контракт с Валенсией и вернется в Южную Америку.
Сегодня, 10:59
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images

Знаменитый уругвайский нападающий Эдинсон Кавани после длительной европейской карьеры возвращается в Южную Америку.

36-летний футболист договорился о досрочном расторжении контракта с Валенсией и получит статус свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, уругвайский форвард продолжит свои выступления в составе Бока Хуниорс. В ближайшее время игрок должен подписать с аргентинским клубом контракт, который будет рассчитан до декабря 2024 года.

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В минувшем сезоне Кавани провел за Валенсию 28 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и двумя результативными передачами.

Профессиональную карьеру нападающий начинал в уругвайском Данубио, после чего с 2007 года выступал в Европе за Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Валенсию.

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