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Жаркое занятие: Возлюбленная Роналду показала, как тренируется с Криштиану

Португальский футболист поддерживает форму во время отдыха.
Сегодня, 14:34
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / instagram.com/georginagio/
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / instagram.com/georginagio/

Нападающий Криштиану Роналду привел Ан-Наср к победе в Кубке арабских чемпионов.

Пока его команда проиграла в стартовом туре национального чемпионата Саудовской Аравии, форвард восстанавливается после победы.

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Возлюбленная португальца Джорджина Родригес опубликовала пост в Instagram-stories, в котором показала совместную тренировку с игроком.

На фотографии видно как Роналду делает упражнение на пресс.

Ранее сообщалось, что Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии.

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