Жаркое занятие: Возлюбленная Роналду показала, как тренируется с Криштиану
Португальский футболист поддерживает форму во время отдыха.
Нападающий Криштиану Роналду привел Ан-Наср к победе в Кубке арабских чемпионов.
Пока его команда проиграла в стартовом туре национального чемпионата Саудовской Аравии, форвард восстанавливается после победы.
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Возлюбленная португальца Джорджина Родригес опубликовала пост в Instagram-stories, в котором показала совместную тренировку с игроком.
На фотографии видно как Роналду делает упражнение на пресс.
Ранее сообщалось, что Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии.
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