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Клуб Месси и Кривцова был приглашен для участия в Копа Либертадорес

Интер Майами может выступить в престижном южноамериканском турнире.
Вчера, 22:51
Сергей Кривцов с одноклубниками / Getty Images
Сергей Кривцов с одноклубниками / Getty Images

Представитель МЛС может сыграть в Копа Либертадорес - южноамериканском турнире который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ.

Как сообщает SPORTbible со ссылкой на журналиста TyC Sports Хуго Балассоне, Интер Майами получил приглашение на участие в турнире.

По информации источника, приглашение клубу Лионеля Месси и Сергея Кривцова было сделано Чики Тапиа, президентом Аргентинской футбольной ассоциации, по просьбе КОНМЕБОЛ.

Турнир представляет собой ежегодное соревнование, которое было впервые введено в 1960 году и считается соревнованием высшего уровня в южноамериканском клубном футболе.

Напомним, что минувшей ночью Интер Майами с помощью ассиста Кривцова и гола Месси разгромил Филадельфию и вышел в финал Кубка лиг.

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