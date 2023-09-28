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Чемпионат одной из южноамериканских стран приостановлен из-за страйка игроков

Первенство Уругвая встало на паузу с 7 сентября.
Сегодня, 07:25
Сборная Уругвая
Сборная Уругвая

Элитный и второй дивизионы чемпионата Уругвая по футболу являются приостановлеными с 7 сентября из-за страйка футболистов. Об этом сообщает издание The Athletic 

Причиной страйка стал отказ клубов за реформы предложенные игроками. Среди предложений было увеличение минимальной зарплаты исполнителям из второго дивизиона, которое вызвало наибольшее количество разногласий.

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Своих менее звездных партнеров поддержали Дарвин Нуньес, Хосе Мария Хименес и другие футболисты сборной Уругвая.

"Мы считаем необходимым провести реформу, которая отдаст приоритет главному активу футбола, которым являются не кто иные, как футболисты. Чтобы они могли развивать свою профессию в достойной среде и справедливых условиях труда", - сказано в сообщении национальной команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уругвай забастовка

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