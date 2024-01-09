Прогноз на Кубок африканских наций-2024 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира в Африке.

В субботу, 13 января, стартует Кубок африканских наций-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.

На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж.

Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок африканских наций-2024

Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.

Сенегал - 6 Марокко - 6 Кот-д'Ивуар - 7 Алжир - 8 Египет - 10 Нигерия - 10 Камерун - 11 Тунис - 12 Гана - 16 Мали - 25

Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:

Мохамед Салах (Египет) - 8,5

Виктор Осимхен (Нигерия) - 9

Юссеф Эн-Несири (Марокко) - 12

Садио Мане (Сенегал) - 12

Рияд Марез (Алжир) - 14

Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар) - 16

Венсан Абубакар (Камерун) - 16

Финал Кубок африканских наций-2024 пройдет 11 февраля.

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