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Прогноз на Кубок африканских наций-2024 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира в Африке.
Сегодня, 16:55
Кубок африканских наций-2024 / CAF
Кубок африканских наций-2024 / CAF

В субботу, 13 января, стартует Кубок африканских наций-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.

На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж.

Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок африканских наций-2024

Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.

  1. Сенегал - 6
  2. Марокко - 6
  3. Кот-д'Ивуар - 7
  4. Алжир - 8
  5. Египет - 10
  6. Нигерия - 10
  7. Камерун - 11
  8. Тунис - 12
  9. Гана - 16
  10. Мали - 25

Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:

  • Мохамед Салах (Египет) - 8,5
  • Виктор Осимхен (Нигерия) - 9
  • Юссеф Эн-Несири (Марокко) - 12
  • Садио Мане (Сенегал) - 12
  • Рияд Марез (Алжир) - 14
  • Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар) - 16
  • Венсан Абубакар (Камерун) - 16

Финал Кубок африканских наций-2024 пройдет 11 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок африканских наций

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