Прогноз на Кубок африканских наций-2024 по футболу
Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира в Африке.
В субботу, 13 января, стартует Кубок африканских наций-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.
На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж.
Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.
ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.
Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок африканских наций-2024
Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.
- Сенегал - 6
- Марокко - 6
- Кот-д'Ивуар - 7
- Алжир - 8
- Египет - 10
- Нигерия - 10
- Камерун - 11
- Тунис - 12
- Гана - 16
- Мали - 25
Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:
- Мохамед Салах (Египет) - 8,5
- Виктор Осимхен (Нигерия) - 9
- Юссеф Эн-Несири (Марокко) - 12
- Садио Мане (Сенегал) - 12
- Рияд Марез (Алжир) - 14
- Себастьен Алле (Кот-д'Ивуар) - 16
- Венсан Абубакар (Камерун) - 16
Финал Кубок африканских наций-2024 пройдет 11 февраля.
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