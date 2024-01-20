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Салах пропустит несколько матчей Египта на КАН-2023

Существует вероятность, что вингер вернется в Ливерпуль раньше, чем он на это рассчитывал.
Сегодня, 14:59
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В конце первого тайма матча против Ганы в рамках группового этапа КАН-2023 травму получил вингер сборной Египта Мохамед Салах.

По этой причине капитан египтян не сумел продолжить встречу, которая в итоге завершилась результативной ничьей 2:2.

Было определено, что 31-летний игрок повредил подколенное сухожилие, сообщает Фабрицио Романо. Из-за этого он не поможет своей команде в следующих двух матчах турнира.

"Травма Мо Салаха с растяжением подколенного сухожилия приведет к тому, что он пропустит два матча Кубка африканских наций против Кабо-Верде и 1/8 финала в случае квалификации", - говорится в заявлении Федерации футбола Египта.

После двух туров Египет занимает второе место группы В, имея в активе два очка. Лидирует же Кабо-Верде с шестью баллами.

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Таким образом, если египтяне не победят без Салаха в последнем туре группового этапа, они рискуют остаться за бортом турнира, так как в параллельной встрече сойдутся Гана и Мозамбик, у которых по одному очку.

В плей-офф выходят две первые команды группы, а также четыре команды с третьего места с лучшими показателями.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Кубка африканских наций-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок африканских наций Мохамед Салах сборная Египта

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