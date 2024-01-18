Президент бразильского клуба организовала пресс-конференцию только для женщин

Президент Палмейраса Лейла Перейра организовала пресс-конференцию исключительно для женщин-журналистов.

Перейра таким образом решила бороться с гендерной равностью в футболе.

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"Для меня огромное удовольствие находиться здесь с вами в этот, без сомнения, исторический день для нас, женщин. Я не знаю ни одного случая в мире, чтобы на пресс-конференции присутствовали только женщины. Когда у нас возникла эта идея, мы ее огласили и, как ни странно, я услышала много вопросов: "Почему только женщины?". Скажу мужчинам: не впадайте в истерику (смеется). Разве о нас не так говорят? Мы не истерим, мы просто хотим, чтобы они почувствовали то, что мы, женщины, чувствовали с самого рождения.

ФК Палмейрас

Нам не нужны привилегии. Мы хотим иметь возможность показать, что мы компетентны, хотим иметь место в таком мужском мире футбола. Я постоянно хожу на встречи, и там одни мужчины. Я созываю пресс-конференции в футбольной академии и вижу 30 мужчин и двух-трех женщин. Я чувствую себя абсолютно одинокой, поэтому мы должны это прекратить.

Ненормально, что женщина руководит только одним топ-клубом в Южной Америке. Почему так происходит? Потому что мы страдаем от различных ограничений. Мы можем быть там, где захотим, и это причина нашей сегодняшней встречи. Пусть сегодняшний день станет важной вехой для нас, женщин, в том, чтобы всегда отстаивать свою позицию. Нам это под силу, просто мы хотим больше возможностей", - приводит слова президента официальный сайт клуба.

ФК Палмейрас

Стоит отметить, что операторы и работники клубы мужского пола присутствовали на пресс-конференции.

ФК Палмейрас

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