Месси пропустит следующий матч Интер Майами

Лионель Месси, вероятней всего, пропустит следующий матч своей команды.

Напомним, сегодня аргентинец помог своей команде одолеть Нэшвилл и выйти в четверть финал Кубка КОНКАКАФ.

В матче сам Лео был заменен в начале второго тайма. Как рассказал Херардо Мартино, у нападающего мышечное перенапряжение.

"У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт.

Полагаю, на субботний матч против Ди Си Юнайтед он будет недоступен", – цитирует тренера Sportskeeda.

Ранее также стало известно, когда вернется ключевой защитник МЮ.

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