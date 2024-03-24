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Экс-игрок Барселоны заменил на посту тренера бразильского клуба чемпиона мира

Габриэль Милито возглавил Атлетико Минейру вместо Луиса Фелипе Сколари.
Сегодня, 19:54
Габриэль Милито / Getty Images
Габриэль Милито / Getty Images

Бразильский Атлетико Минейро объявил имя нового главного тренера.

"Черно-белых" возглавил аргентинец Габриэль Милито, с которым подписали контракт до лета 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

43-летний специалист заменил на посту наставника команды местного 75-летнего специалиста Луиса Фелипе Сколари, который выигрывал со сборной Бразилии Чемпионат мира 2002.

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Последним клубом Милито в тренерской карьере был Архентинос Хуниорс. Также он возглавлял на Родине Индепендиенте и Эстудиантес Ла-Плата, единственным его зарубежным опытом был О'Хиггинс из Чили.

В своей игровой карьере Габриэль защищал цвета уже упомянутого Индепендиенте, Реала Сарагосы и Барселоны.

Отметим, что чемпионат Бразилии начинается в середине апреля, а Кубок Либертадорес, в который Атлетико Минейро квалифицировался, в начале следующего месяца, однако, для "петушков" сезон уже начался, ведь они принимают участие в чемпионате штата Минас-Жерайс, где в первом матче финала они встретятся с Крузейру.

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