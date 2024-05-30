Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции

В рамках очередного игрового дня в МЛС Интер Майами сыграл против Атланты Юнайтед.

Лионель Месси в отличие от предыдущей игры вышел в этой встрече и отыграл все 90 минут, забив единственный гол своей команды на 62 минуте.

Атланта же сумела отличиться сразу трижды. Дубль на свой счет записал Саба Лобжанидзе, еще один гол забил Джамал Тьере.

Отметим, что украинец Сергей Кривцов вышел в старте и отыграл весь матч.

Читай также: "Плохие парни?": Месси и Батлер почаствовали в продвижении голливудского фильма

Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3

Гол: Месси, 62 - Лобжанидзе, 44, 59, Тьере, 73

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!