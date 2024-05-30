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Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции

"Розовые" проиграли Атланте Юнайтед.
Вчера, 08:37
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках очередного игрового дня в МЛС Интер Майами сыграл против Атланты Юнайтед.

Лионель Месси в отличие от предыдущей игры вышел в этой встрече и отыграл все 90 минут, забив единственный гол своей команды на 62 минуте.

Атланта же сумела отличиться сразу трижды. Дубль на свой счет записал Саба Лобжанидзе, еще один гол забил Джамал Тьере.

Отметим, что украинец Сергей Кривцов вышел в старте и отыграл весь матч.

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Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3

Гол: Месси, 62 - Лобжанидзе, 44, 59, Тьере, 73

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