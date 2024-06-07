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Клуб МЛС может приобрести защитника сборной Украины - источник

Остин хочет усилиться Александром Сватком.
Сегодня, 11:38
Александр Сваток / Getty Images
Александр Сваток / Getty Images

В МЛС может стать на одного украинского защитника больше.

Как сообщает ТаТоТаке, американский Остин нацелился на приобретение Александра Сватка из Днепра-1.

Отмечается, что клуб долей которого владеет голливудский актер Мэттью МакКонахи интересовался Александром еще с весны этого года, но предметные переговоры между клубами начали вестись только сейчас и уже находятся на продвинутой стадии.

Финансовые детали потенциальной сделки пока остаются неизвестными.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Александр Сваток

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