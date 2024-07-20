Дубль Довбика не помог Жироне одержать победу в контрольном матче

Артем провел на поле весь матч, а Виктор Цыганков не попал в заявку.

Испанская Жирона продолжает активно готовиться к старту нового сезона. Подопечные Мичела провели очередной контрольный поединок - команда Довбика и Цыганкова встречалась с французским Монпелье. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч, а Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды.

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Именно форвард сборной Украины стал героем матча, оформив дубль в ворота соперников еще в первом тайме. Артем в своем стиле "прожал" защитников и обыграл голкипера. Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Вторую половину встречи активнее провели французы, которые смогли отличиться дважды в воротах Гассаниги, а Жирона ответила одним точным "выстрелом" - результативная ничья 3:3 в итоге.

Контрольный матч. 20 июля

Монпелье - Жирона 3:3

Голы: Норден, 19, Хазри, 71 (пенальти), 85 – Довбик, 24, 38, Вальехо, 81

Напомним, следующий товарищеский матч Жирона сыграет против Эспаньола. Игра запланирована на 27 июля. В новом сезоне Ла Лиги Жирона стартует 15 августа, где подопечные Мичела сыграют против Бетиса.

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