Месси отметился дублем в первой же игре за Интер после травмы

В ночь на воскресенье, 15 сентября, Интер Майами принимал дома Филадельфию Юнион.

Лионель Месси появился на поле в стартовом составе после травмы, полученной в финале Копы.

Гости открыли счет уже на самом старте поединка, отличным дальним ударом в нижний угол отметился Микаэль Уре. Однако еще до конца первого тайма Месси дублем вывел свою команду вперед.

Оба гола аргентинец забил с передач своих партнеров по Барселоне Луиса Суареса и Жорди Альбы. Также Лео ассистировал уругвайцу, но после проверки ВАР украинский арбитр Сергей Бойко отметил взятие ворот.

Тем не менее, Филадельфия много атаковали, стараясь отыграться, но все равно именно Интер в самом конце матча поставил точку голом Суареса, которому ассистировал Месси

Статистика матча Интер Майами - Филадельфия Юнион

Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1

Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 - Уре, 2

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 8 - 21

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 5 - 4

Фолы: 8 - 15

Атаки: 109 - 93

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