Месси отметился дублем в первой же игре за Интер после травмы
В ночь на воскресенье, 15 сентября, Интер Майами принимал дома Филадельфию Юнион.
Лионель Месси появился на поле в стартовом составе после травмы, полученной в финале Копы.
Гости открыли счет уже на самом старте поединка, отличным дальним ударом в нижний угол отметился Микаэль Уре. Однако еще до конца первого тайма Месси дублем вывел свою команду вперед.
Оба гола аргентинец забил с передач своих партнеров по Барселоне Луиса Суареса и Жорди Альбы. Также Лео ассистировал уругвайцу, но после проверки ВАР украинский арбитр Сергей Бойко отметил взятие ворот.
Тем не менее, Филадельфия много атаковали, стараясь отыграться, но все равно именно Интер в самом конце матча поставил точку голом Суареса, которому ассистировал Месси
Статистика матча Интер Майами - Филадельфия Юнион
Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1
Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 - Уре, 2
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 21
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 5 - 4
Фолы: 8 - 15
Атаки: 109 - 93
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