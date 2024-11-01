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Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил родную сборную

Дуайт Йорк стал главным тренером Тринидада и Тобаго.
Сегодня, 19:52
Дуайт Йорк / Getty Images
Дуайт Йорк / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк стал во главе сборной Тринидада и Тобаго.

Ранее Йорк уже работал в родной сборной в 2009 году после завершения карьеры. Тогда он занимал пост ассистента главного тренера.

Также для эксс-футболиста это уже вторая работа в качестве главного тренера, ранее он воглавлял австралийский Макартур в сезоне-2022/23.

"Возглавить национальную сборную Тринидада и Тобаго – гордость привилегия и честь. Я с нетерпением жду возможности работать с этой талантливой и сплоченной группой игроков.

Помогая Тринидаду и Тобаго выйти в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ в 2000 году, будучи капитаном на чемпионате мира 2006 года и занимая должность помощника тренера, я всегда демонстрировал свою любовь и преданность национальной сборной", – сказал Йорк.

Дуайт Йорк сыграл 72 матча за сборную Тринидада и Тобаго с 1989 по 2009 год, забил 19 голов и был капитаном на чемпионате мира 2006 года.

Ранее также сообщалось, почему МЮ выбрал именно Аморима.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Йорк

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