Йорк: Роналду хотел быть лидером МЮ, но ему не дали

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк высказался об уходе Криштиану Роналду из стана "красных дьяволов".

"Обычно я не даю комментарии по новостям, связанным с Манчестер Юнайтед, потому что по-прежнему являюсь амбассадором клуба, у нас отличные отношения. Но то, что Криштиану сделал, не удивило меня. Незадолго до отъезда в Австралию я оказался в расположении Манчестер Юнайтед, и мы с ним проговорили полчаса. Я знал, что он недоволен происходящим в клубе. Он выразил это очень открыто и честно. Он был несчастлив.

Роналду говорил, что клуб развивается не так, как он хочет. У него были определенные требования к новому тренеру. Я чувствовал, что что-то случится, если ситуация не изменится. Это была бомба замедленного действия, которая была готова взорваться.

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Я знаю, что Роналду по-настоящему любит Манчестер Юнайтед. Он хотел вернуть клуб на вершину. Но он явно ощущал, что сможет сделать это, только если будет лидером, которого будут уважать так, как полагается. Без него в прошлом сезоне Юнайтед и близко не был бы там, где оказался. Думаю, он чувствовал, что не получает должного признания, что его слишком много критикуют. Он дошел до точки, в которой сказал: "Хватит". Он чувствовал, что клуб идет не в том направлении, в котором он хотел.

Роналду хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась", – сказал Йорк в интервью Record.

Напомним, в первой части сезона футболист выступал за Манчестер Юнайтед. На его счету было три забитых мяча и две результативные передачи.