Роналду включили в заявку Ан-Наср, клуб убрал именитого камерунца

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

Португальский футболист был включен в заявку команды на сезон.

Как сообщает журналист Руди Галетти, саудовский клуб был вынужден провести изменения в команде.

По информации источника, из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покинет клуб на правах аренды.

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Отметим, что Роналду не принял участие в матче Ан-Насра против Ан-Таи (2:0). Португалец не мог играть из-за двух-матчевой дисквалификации, наложенной на него Футбольной ассоциацией Англии перед уходом из Манчестер Юнайтед.

Таким образом, 37-оетний футболист пропустит еще одну игру своей новой команды перед возможным дебютом.

Ранее сообщалось, что Азар может стать одноклубником Роналду.