Йорк: Отдай МЮ Роналду капитанскую повязку, драмы можно было бы избежать

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк поделился деталями беседы с форвардом клуба Криштиану Роналду.

"Я разговаривал с ним полгода назад, провел с ним полчаса после тренировки. Я видел парня, полного страсти и желания остаться в клубе. Но за лето ситуация обострилась.

Думаю, клуб допустил ошибку, а тен Хаг упустил возможность перед сезоном выяснить, что происходит в голове у Роналду. Я столько всего узнал от Криштиану, что МЮ пришлось бы заплатить мне 5 млн фунтов за молчание, если бы я захотел об этом рассказать.

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Он действительно хотел остаться, хотел побеждать, вернуть утраченный авторитет своему клубу. Думаю, МЮ стоило вручить ему капитанскую повязку.

У него оставался год по контракту, надо было сделать его капитаном и попросить повести команду за собой, прежде чем уйти из клуба.

Думаю, всей сегодняшней драмы можно было избежать, а Роналду с Магуайром договорился бы. Тем более необязательно быть лучшими друзьями, чтобы играть вместе", – сказал Йорк в интервью Lord Ping.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца всего 1 гол в 8 матчах АПЛ.