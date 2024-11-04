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Футбол

Молния убила футболиста в одной из южноамериканских стран

Жуткая история произошла в Перу.
Сегодня, 11:23
Getty Images
Getty Images

Ужасный эпизод имел место в любительских футбольных соревнованиях в Перу.

Как сообщает The Sun, в матче одного из региональных чемпионатов погиб 39-летний футболист Хосе Уго де ла Круз Меса. Причиной смерти стал удар молнии.

Из-за капризов стихии еще пять игроков, которые принимали участие в этом матче, были госпитализированы. Они лежат в больнице с серьезными ожогами.

Другим футболистам удалось достаточно быстро отреагировать на призыв арбитра и спрятаться от шторма.

Напомним, ранее сообщалось, что умер финалист Чемпионата мира-1998.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смерть перу

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