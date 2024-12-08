Лос-Анджелес Гэлакси - победитель Плей-офф МЛС

В финале были преодолены Нью-Йорк Ред Буллс.

В рамках финала плей-офф МЛС Лос-Анджелес Гэлакси встретился с Нью-Йорк Ред Буллс.

«Лос Галактикос» быстро ошеломили своего соперника двумя голами на старте поединка.

Сперва забил Джозеф Пейнсил, а затем отличился и Деян Йовельич.

Впрочем, еще задолго до перерыва Шон Нилис отквитал один мяч, поэтому, могла ожидаться веселая «голевая перестрелка», но не так случилось, как думалось.

Гол Нилиса стал последним в поединке, поэтому, именно Лос-Анджелес Гэлакси стал победителем плей-офф.

Отметим, что в составе победителей уже выступает Марко Ройс, который впервые в своей карьере

Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллс 2:1

Голы: Пейнсил, 9, Йовельич, 13 - Нилис, 26

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