Клуб МЛС пополнился "легендой" Баварии и ПСЖ

Американский Нью-Йорк Ред Буллс объявил о громком для местной лиги трансфере.

Как сообщила пресс-служба «быков», к команде присоединился 35-летний Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Переход состоялся на правах свободного агента.

Соглашение с футболистом подписано на 2 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее камерунец выступал за ряд европейских команд, самые известные из которых ПСЖ и Бавария, хотя там он и не был основным.

Напомним, ранее сообщалось, что Лос-Анджелес Гэлакси выиграл плей-офф МЛС ,

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