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МЛС шокировала переходом звезды британского гранда: на самом деле за океан приехал его земляк

О громком подписании Атланты Юнайтед ошибочно оповестил ответственный за работу с соцсетями Major League Soccer (MLS) специалист.
Сегодня, 14:57
Кього Фурухаси / Getty Images
Кього Фурухаси / Getty Images

Накануне в официальном профиле МЛС в сети X (на скриншоте) появилось сообщение о трансфере нападающего Кего Фурухаси из шотландского Селтика в ряды американской Атланты. Сам форвард ориентировочно в это время вышел на замену в составе «кельтов» в поединке против Данди Юнайтед.

По данным Sky Sports, путаница вызвана реальным интересом американского клуба к японцу. В подписании Фурухаси заинтересован бывший тренер Селтика Ронни Дейла. Тем не менее, во главе Атланты он вынужден довольствоваться более скромными подписаниями.

Как раз перед публикацией МЛС официальные ресурсы Атланты объявили о переходе другого японца - Каймана Тогаси из скромного Саган Тосу. В отличие от Фурухаси, он защищал цвета сборной Японии только на уровне U-23 (5 матчей, 2 гола). Селтик пока не планирует продавать нападающего.

К слову, ранее на ISPORT разобрали трансферные потребности топ-клубов АПЛ во время зимнего окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС

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