Бан и миллионный штраф: ФИФА строго наказала функционера из Южной Америки

Действующее должностное лицо Мануэль Альварес узнал наказание за финансовые махинации. ФИФА дисквалифицировала венесуэльца на 5 лет, сообщает ESPN.

Функционер получил запрет на работу в футбольной сфере. Кроме того, он должен заплатить почти 1 млн долларов штрафа. В своей должности Альварес присвоил и использовал не по назначению деньги федерации и ФИФА.

Параллельно генсек Венесуэльской футбольной федерации получил обвинение комитета этики ФИФА в нарушении "обязательств лояльности" и "общих обязанностей" кодекса планетарной организации. Детали махинаций пока неизвестны, а вердикт ФИФА Альварес еще может обжаловать.

Напомним, ранее обладатель Золотого мяча Лоу скончался в 84 года в Абердине.

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