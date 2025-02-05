Атланта оформила рекордный трансфер в истории МЛС

Юнайтед подписали форварда Миддлсбро Эммануэля Латте Лата. Трансфер стоил "пятиполосным" 22 млн долларов, сообщает официальный сайт МЛС.

Ивуариец подписал контракт до конца 2028 года с опцией продления еще на сезон. Атланта побила предыдущий трансферный рекорд лиги. В ноябре прошлого года Цинциннати подписало Кевина Денке из Серкль Брюгге за 16,2 млн "зеленых".

Латте Лат стал пятым подписанием Атланты в межсезонье. Ранее джорджийцы оформили переходы хавбеков Матеуша Клиха и Уилла Райлли, вингера Мигеля Альмирона и нападающего Каймана Тогаси. Новый сезон Юнайтед начнет 23 февраля против Монреаля.

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