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Роналду решил продлить контракт с Ан-Насром

Криштиану не захотел менять клубную прописку.
Сегодня, 21:27
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Португальский нападающий Криштиану Роналду определился с будущим на фоне истекающего контракта с Ан-Насром.

Как сообщает Николо Скира, Роналду решил не менять место работы. Игрок подпишет новый контракт с саудовской командой.

Новое соглашение будет действительным до конца июня 2026 года. Финансовые детали неизвестны.

В текущем сезоне Криштиану провел 26 матчей, отличившись 24 мячами и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее Роналду заявил, что саудовский чемпионат лучше МЛС.

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