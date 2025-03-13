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Футбол

Манчестер Юнайтед разгромил Сосьедад, Тоттенхэм уверенно обыграл АЗ

Оба английских клуба пробились в четвертьфинал Лиги Европы.
Вчера, 23:59
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В четверг, 13 марта, Манчестер Юнайтед принимал дома Реал Сосьедад в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:1.

Гости сразу рванули в атаку, и уже на 7-й минуте де Лигт снес в штрафной Оярсабаля. Арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти, и все тот же Оярсабаль открыл счет.

А через три минуты очередной пенальти уже в ворота Сосьедада, и Бруну Фернандеш сравнял счет. После этого команды очень много боролись, старались атаковать, но опасных моментов было довольно немного.

Второй тайм начался снова с пенальти, и Фернандеш уверенным ударом вывел Манчестер Юнайтед вперед. После забитого гола манкунианцы перехватили инициативу, и в итоге одна из атак вынудила Арамбуру совершить фол последней надежды и покинуть поле.

В большинстве манкунианцы уже играли в свое удовольствие, создавая один момент за другим, и под конец Бруну оформил хет-трик, забив с передачи Гарначо. Однако и этого было мало, а потому в компенсированное время отличился еще и Далот.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 1/8 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 3:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Фернандеш (пенальти), 16, (пенальти), 50, 87, Далот, 90+1 - Оярсабаль (пенальти), 10

Ожидаемые голы (xG): 4.00 - 1.05
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 10 - 3
Угловые: 6 - 4
Фолы: 6 - 13

В параллельном матче свои ошибки исправил и Тоттенхэм, который принимал дома АЗ. После первого матча нидерландцы вели в счете 1:0.

Первые почти полчаса команды очень осторожно владели мячом, стараясь не открываться под соперника. А на 26-й минуте Соланке нашел пасом Одобера, которому оставалось лишь пнуть мяч в пустые ворота. И в общем-то на этом первый тайм и завершился.

А вот во второй половине игры стало ясно, что ни одна из команд не хочет играть еще и экстра-таймы. Мэддисон уже на 48-й минуте удвоил преимущество Тоттенхэма своим фирменным ударом из-за пределов штрафной. 

Вскоре "шпоры" все же ошиблись во владении, и АЗ сразу же наказал английский клуб забитым голом. Однако довольно быстро дуэт Соланке и Одобера создали еще один гол, доведя матч до уверенной победы Тоттенхэма.

Статистика матча Тоттенхэм - АЗ Алкмар 1/8 финала Лиги Европы

Тоттенхэм - АЗ Алкмар 3:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 - Копмейнерс,63 

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 1.32
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 5 - 2
Фолы: 6 - 12

 

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