Шахтер не дожал Ильвес в ответном матче квалификации Лиги Европы

Начали команды в невысоком темпе. Однако "горняки" могли открыть счет в дебюте. Сначала Бондаренко не смог акцентированно пробить после передачи Эгиналдо, а впоследствии Педриньо дважды не попал в ворота.

"Рысе" ответили на 29-й минуте. Степин решился на удар с дистанции, но отправил мяч выше ворот. В ответ Эгиналду не смог переиграть кипера выстрелом в дальний угол, а Невертон после стенки из Траоре попал в штангу.

Новая вспышка активности от Шахтера пришлась на старт второго тайма. Вот Траоре не замкнул прострел Эгиналдо. Дальше Бондаренко не попал в ближний угол со входа в штрафную. Затем Эгиналду пробил головой над воротами, а защитник вынес с линии удар Невертона.

Под занавес поединка "горняки" упустили еще несколько случаев. С выстрелом Педриньо с разворота справился Виртанен. А вот Очеретько пробил над перекладиной – 0:0 в итоге. Во 2-м раунде Шахтера заждался стамбульский Бешикташ.

Статистика матча Ильвес – Шахтер 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

Ильвес – Шахтер – 0:0 (первый матч – 0:6)

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 2 - 17

Удары в створ: 0 - 3

Угловые: 1 - 5

Фолы: 8 - 19

Ильвес: Виртанен – Мяэнпяя, Миэттунен, Кумпу – Валлиус, Асперген (Тиитинен, 68), Попович (Ветели, 58), Улунду (Юккола, 58) – Канга (Седербек, 83), Гютенен, Степин (Акиньеми, 68)

Шахтер: Ризнык – Винисиус (Гочолеишвили, 55), Бондарь, Грам, Азарови – Педриньо да Силва (Назарина, 81, Бондаренко (Судаков, 68), Очеретько – Эгиналдо (Швед, 55), Траоре (Элиас, 67)

Предупреждения: Юккола – Винисиус

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