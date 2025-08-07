Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
В четверг, 7 августа, донецкий Шахтер продолжит свой еврокубковый путь в сезоне-2025/26.
В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы подопечные Арда Турана сыграют против Панатинаикоса из Греции.
Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в Греции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Читай также: Панатинаикос - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Панатинаикос - Шахтер
В грядущем поединке букмекеры избрали "горняков" фаворитом.
Прогноз букмекеров на матч Панатинаикос - Шахтер:
- Победа Панатинаикоса - 2.89
- Ничья - 3.60
- Победа Шахтера - 2.42
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Панатинаикос - Шахтер забьют, составил 1.73, а на противоположный итог - 2.08.
Статистика противостояния Панатинаикос - Шахтер
За всю свою историю команды никогда не встречались на футбольном поле, даже в товарищеских играх.
Отметим, что Шахтер в нынешней еврокубковой компании уже прошел Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В свою очередь, Панатинаикос в рамках квалификации Лиги чемпионов проиграл Рейнджерс (0:2, 1:1) и оказался в отборе Лиги Европы.
Победитель противостояния Панатинаикос - Шахтер сыграет против Самсунспора из Турции.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!