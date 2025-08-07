Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке.

В четверг, 7 августа, донецкий Шахтер продолжит свой еврокубковый путь в сезоне-2025/26.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы подопечные Арда Турана сыграют против Панатинаикоса из Греции.

Матч Панатинаикос - Шахтер состоится в Греции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Панатинаикос - Шахтер

В грядущем поединке букмекеры избрали "горняков" фаворитом.

Прогноз букмекеров на матч Панатинаикос - Шахтер:

Победа Панатинаикоса - 2.89

Ничья - 3.60

Победа Шахтера - 2.42

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Панатинаикос - Шахтер забьют, составил 1.73, а на противоположный итог - 2.08.

Статистика противостояния Панатинаикос - Шахтер

За всю свою историю команды никогда не встречались на футбольном поле, даже в товарищеских играх.

Отметим, что Шахтер в нынешней еврокубковой компании уже прошел Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В свою очередь, Панатинаикос в рамках квалификации Лиги чемпионов проиграл Рейнджерс (0:2, 1:1) и оказался в отборе Лиги Европы.

Победитель противостояния Панатинаикос - Шахтер сыграет против Самсунспора из Турции.

