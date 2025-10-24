Ноттингем уверенно разобрался с Порту

В четверг, 23 октября, Ноттингем принимал дома Порту в рамках третьего тура Лиги Европы.

"Лесники" уверенно начали дебютный матч Шона Дайча и уже на 18-й минуте заработали пенальти. Гиббс-Уайт уверенно оформил 11-метровый.

В течение тайма команды играли в довольно равный футбол, но не сумели увеличить счет. Александр Зинченко получил повреждение на последних минутах и покинул поле.

Во втором тайме, несмотря на результат, Ноттингем не стал откатываться в защиту, а продолжил биться с соперником за преимущество.

В итоге их старания окупились вторым пенальти, который реализовал Игор Жезус, подарив команде уверенную победу.

Статистика матча Ноттингем - Порту 3-го тура Лиги Европы

Ноттингем - Порту 2:0

Голы: Гиббс-Уайт (пенальти), 19, Жезус (пенальти), 77

Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 0.56

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 3 - 8

Фолы: 13 - 15

