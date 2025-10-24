Ноттингем уверенно разобрался с Порту
В четверг, 23 октября, Ноттингем принимал дома Порту в рамках третьего тура Лиги Европы.
"Лесники" уверенно начали дебютный матч Шона Дайча и уже на 18-й минуте заработали пенальти. Гиббс-Уайт уверенно оформил 11-метровый.
В течение тайма команды играли в довольно равный футбол, но не сумели увеличить счет. Александр Зинченко получил повреждение на последних минутах и покинул поле.
Во втором тайме, несмотря на результат, Ноттингем не стал откатываться в защиту, а продолжил биться с соперником за преимущество.
В итоге их старания окупились вторым пенальти, который реализовал Игор Жезус, подарив команде уверенную победу.
Статистика матча Ноттингем - Порту 3-го тура Лиги Европы
Ноттингем - Порту 2:0
Голы: Гиббс-Уайт (пенальти), 19, Жезус (пенальти), 77
Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 0.56
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 8
Фолы: 13 - 15
