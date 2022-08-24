Динамо попало в первую корзину жеребьевки Лиги Европы

Киевское Динамо благодаря победе шотландского Рейнджерса в плей-офф квалификации Лиги чемпионов над ПСВ окажется в первой корзине во время жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Соседями киевлян по этой корзине будут такие именитые клубы, как Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лацио и Рома. Также динамовцы точно не сыграют на этой стадии против Браги и Црвены Звезды.

Во второй корзине точно будут французские Ренн и Монако, а также испанский Реал Сосьедад, которые могут стать соперниками Динамо. Полный состав участников группового раунда Лиги Европы станет известен поздно вечером 25 августа.