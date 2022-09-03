Фенербахче - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Кто показывает матч группового этапа Лиги Европы-2022 Фенербахче - Динамо и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 8 сентября, киевское Динамо начнет свои выступления на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.

Команда Мирчи Луческу в стартовом поединке турнира сыграет на выезде против турецкого Фенербахче, с которым "бело-синие" ранее уже встречались в нынешней кампании в квалификации Лиги чемпионов.

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы Фенербахче - Динамо состоится на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Фенербахче - Динамо?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Фенербахче - Динамо, которая начнется 8 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков.

Фенербахче - Динамо / Источник: ФК Динамо Киев

В нынешнем сезоне Динамо и Фенербахче уже пересекались во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, и по итогам двухматчевого противостояния успех праздновала украинская команда. После домашней нулевой ничьей киевляне в ответном матче в большинстве одолели соперника со счетом 2:1 в дополнительное время.

Всего ранее Динамо и Фенербахче встречались между собой в официальных матчах шесть раз, все игры прошли в рамках Лиги чемпионов: четыре - в квалификации и две - на групповом этапе турнира. Преимущество в личных встречах на стороне киевской команды - "бело-синие" одержали три победы, а еще три поединка завершились вничью.

Также соперниками Динамо и Фенербахче в группе B Лиги Европы будут французский Ренн и кипрский АЕК.

Результаты Фенербахче и Динамо в сезоне

После поражения от Динамо в квалификации Лиги чемпионов Фенербахче отправился в отбор Лиги Европы. На пути к групповому раунду второго по значимости еврокубка "желтые канарейки" одолели чешский Словацко (3:0, 1:1) и венскую Аустрию (2:0, 4:1).

В чемпионате Турции Фенербахче стартовал с переменным успехом. Команда Жорже Жезуша одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Сейчас стамбульский клуб занимает в турнирной таблице шестое место, имея в своем активе семь очков.

Динамо / Источник: ФК Динамо Киев

Динамо после успеха в противостоянии с Фенербахче в следующем раунде отбора Лиги чемпионов справилось с австрийским Штурмом (1:0, 2:1 д.в.), а на стадии плей-офф квалификации без шансов уступило португальской Бенфике (0:2, 0:3), после чего вылетело в группу Лиги Европы.

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги Динамо провалило полностью. Команда Мирчи Луческу в первом матче была разгромлена 0:3 Днепром-1, а после потерпела поражение 2:3 от Зари.

Где состоится матч Фенербахче - Динамо?

Домашние матчи Фенербахче проводит в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу, который носит название бывшего президента клуба. Вместимость арены "желтых канареек" составляет более 50 тысяч зрителей.

Стадион Шюкрю Сараджоглу в 2009 году принимал финальный матч последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА. Тогда в решающем поединке донецкий Шахтер со счетом 2:1 обыграл бременский Вердер.