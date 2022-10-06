Тренер Ренна: С Динамо весело не будет

Главный тренер Ренна Брюно Женезьо поделился ожиданиями от предстоящего матча против Динамо в рамках Лиги Европы.

По словам специалиста, он ожидает тяжелый игры с украинской командой.

"Динамо проиграло Фенербахче на выезде со счетом 1:2 только на последней минуте".

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Это говорит о команде, которая очень хорошо организована и состоит из хороших игроков. Весело не будет", - приводит слова тренера официальный сайт французского клуба.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.