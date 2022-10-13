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Арсенал без Зинченко добыл минимальную победу над Буде-Глимт

Лондонский клуб добыл очередную победу в рамках Лиги Европы.
Сегодня, 21:52
Буде-Глимт - Арсенал / Getty Images
Буде-Глимт - Арсенал / Getty Images
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В четверг, 13 октября, в рамках 4 тура Лиги Европы Буде-Глимт встречался с Арсеналом. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил вингер лондонцев Букайо Сака. Англичанин отметится на 24-й минуте матча.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данную игру из-за травмы.

После 4 туров Буде-Глимт идет на втором месте с 4 очками, в свою очередь Арсенал, за три сыгранных тура, набрал 9 баллов и занимает первую строчку.

Буде-Глимт - Арсенал 0:1

Голы: Сака, 24

Буде-Глимт: Гайкин - Сампстед, Лоде, Гейбротен, Уэмбангомо - Ветлесен, Берг, Сальтнес - Сольбаккен, Эспейор, Пеллегрино

Арсенал: Тернер - Уайт, Холдинг, Салиба - Нельсон, Локонга, Эдегор, Терни, Виейра - Нкетиа, Сака

Предупреждения: Ветлесен, 66 - Сака, 30

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Буде-Глимт
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