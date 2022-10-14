iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 00:56
Лацио - Штурм / Getty Images
Лацио - Штурм / Getty Images
0 0 0

В четверг, 13 октября, в рамках 4 тура Лиги Европы Лацио принимал Штурм. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Первый забитый мяч зрители увидели лишь под занавес первого тайма. Голом с пенальти отметился форвард римского клуба Чиро Иммобиле.

На хорошее событие для Лацио пришлось и крайне приятное, а именно удаление защитника Лаццари. После этого эпизода Штурму удалось сравнять счет и поставить хозяев в неудобное положение.

На 71-й минуте Педро вновь вывел Лацио вперед, однако через 12 минут гостям удалость снова сравнять счет, который и стал, в итоге, финальным.

Вашему вниманию видеообзор матча Лацио - Штурм:

Лацио - Штурм 2:2

Голы: Иммобиле, 45 пен, Педро, 71 - Бовинг, 56, 83

Лацио: Проведель - Габаррон, Хила, Хюсай, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 58) - Катальди (Весино, 58), Башич (Милинкович-Савич, 58), Лаццари - Дзакканьи (Марушич, 46), Педро, Иммобиле (Канчельери, 79).

Штурм: Зибенхандль - Инголич, Вютрих, Аффенгрубер, Данте - Хирлендер (Саркария, 79), Горенц-Станкович (Любич, 79), Прасс, Китейшвили (Хорват, 58) - Айети (Янчер, 79), Эмега (Вик, 46).

Предупреждения: Инголич, Лаццари, Китейшвили, Аффенгрубер, Горенц-Станкович, Иммобиле, Прасс, Любич, Вютрих, Милинкович-Савич.

Удаление: Лаццари

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио штурм
0 0 0

Статьи по теме

Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм
Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника Президент Лацио назвал сумму, за которую готов продать ключевого полузащитника
Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину
Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:12
Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника
Лига Европы00:56
Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча
Лига конференций00:48
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
НБА00:33
"Он здесь? Как он об этом узнал": тренер Майами был шокирован работой журналиста
Лига Европы00:24
Моуринью: Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши
Лига конференций00:13
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:11
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:02
МакТоминей в добавленное время вырвал для Манчестер Юнайтед победу над Омонией
Вчера, 23:56
Лига Европы23:56
Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм
Лига конференций23:51
Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK