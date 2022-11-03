Он вернулся: Зинченко начнет в запасе игру Арсенала против Цюриха

Команды определились со стартовыми составами на заключительную встречу группы А.

В четверг, 3 ноября, в Лондоне состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором Арсенал будет принимать в гостях швейцарский Цюрих.

Александр Зинченко вернулся в заявку "канониров". Украинец начнет встречу со скамейки запасных. Напомним, что 25-летний футболист пропустил последние восемь игр своей команды из-за травмы.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни - Виейра, Эльнени, Локонга, Нельсон - Жезус, Нкетия.

Запасные: Хиллсон, Хейн, Эдегор, Зинченко, Маркиньос, Мартинелли, Парти, Сака, Салиба, Седрик, Смит, Томиясу.

Team news… IN ✅



👋 Mo Elneny returns

🧑‍✈️ Gabriel Jesus captains the side

🙌 Alex Zinchenko back in the squad pic.twitter.com/RVHbPKO7Qo — Arsenal (@Arsenal) November 3, 2022

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Стоит отметить, что в запасе Цюриха остался другой украинец данного противостояния, Богдан Вьюнник, которого главный тренер команды не особо жалует игровым временем.

Цюрих: Брехер - Боранияшевич, Камбери, Катич, Алити - Конде, Сельнес, Герреро - Айегун, Окита, Ронер.

Запасные: Омерович, Костадинович, Ходжа, Вьюнник, Горншу, Красничи, Маркезано, Метс, Омерагич, Сантини, Саутер.

Матч Арсенал - Цюрих начнется в 22:00 по киевскому времени.