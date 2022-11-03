iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Он вернулся: Зинченко начнет в запасе игру Арсенала против Цюриха

Команды определились со стартовыми составами на заключительную встречу группы А.
Сегодня, 21:11
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
0 0 0

В четверг, 3 ноября, в Лондоне состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором Арсенал будет принимать в гостях швейцарский Цюрих.

Александр Зинченко вернулся в заявку "канониров". Украинец начнет встречу со скамейки запасных. Напомним, что 25-летний футболист пропустил последние восемь игр своей команды из-за травмы.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Холдинг, Габриэль, Тирни - Виейра, Эльнени, Локонга, Нельсон - Жезус, Нкетия.

Запасные: Хиллсон, Хейн, Эдегор, Зинченко, Маркиньос, Мартинелли, Парти, Сака, Салиба, Седрик, Смит, Томиясу.

Читай также: Молодой талант Манчестер Юнайтед побил многолетний рекорд Беста

Стоит отметить, что в запасе Цюриха остался другой украинец данного противостояния, Богдан Вьюнник, которого главный тренер команды не особо жалует игровым временем.

Цюрих: Брехер - Боранияшевич, Камбери, Катич, Алити - Конде, Сельнес, Герреро - Айегун, Окита, Ронер.

Запасные: Омерович, Костадинович, Ходжа, Вьюнник, Горншу, Красничи, Маркезано, Метс, Омерагич, Сантини, Саутер.

Матч Арсенал - Цюрих начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цюрих Арсенал Лондон Александр Зинченко
0 0 0

Статьи по теме

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала
Арсенал поиздевался над Ноттингем Форестом, забив пять безответных мячей Арсенал поиздевался над Ноттингем Форестом, забив пять безответных мячей
Зинченко не успеет восстановиться к ближайшему матчу чемпионата Зинченко не успеет восстановиться к ближайшему матчу чемпионата
Днепр-1 в концовке матча уступил АЗ в последнем туре группового этапа Лиги конференций Днепр-1 в концовке матча уступил АЗ в последнем туре группового этапа Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

АЗ - Днепр-1: Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций
АЗ - Днепр-1: Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:36
Днепр-1 в концовке матча уступил АЗ в последнем туре группового этапа Лиги конференций
Лига Европы21:30
Бущан вернулся, Беседин и Ванат одновременно выйдут в старте Динамо на игру против Фенербахче
Лига Европы21:11
Он вернулся: Зинченко начнет в запасе игру Арсенала против Цюриха
Лига конференций20:55
АЗ - Днепр-1: Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций
Лига Европы20:33
Молодой талант Манчестер Юнайтед побил многолетний рекорд Беста
Европа20:05
Пике внезапно объявил о завершении карьеры
Бокс19:46
Усик выступил на Web Summit 2022, рассказав о свободе и борьбе Украины
Лига конференций19:31
Плей-офф Лиги конференций: все участники
Лига конференций19:30
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций19:25
АЗ - Днепр-1 2:1 как это было
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK