Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Видео гола матча 03.11.2022 Лиги Европы
На Аноэте в Сан-Себастьяне сыграли последний матч группового этапа Лиги Европы Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась минимальной победой англичан 1:0.
Исход поединка решил гол Алехандро Гарначо на 17-й минуте. Ассистом на молодого аргентинца отметился Криштиану Роналду.
Обзор матча:
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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гарначо, 17.
Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 58), Ле Норман, Пачеко, Рико - Марин (Наварро, 58), Субименди, Мерино, Мендес (Субельдия, 83) - Серлот (Аргоитиа, 82), Фернандес (Гевара, 73).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф (МакТоминей, 58), Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 83), Фернандеш, ван де Бек (Рэшфорд, 58), Гарначо (Магуайр, 83) - Роналду.
Предупреждения: Мендес, Фернандес - Мартинес, Роналду, Далот.
Источник: MEGOGO