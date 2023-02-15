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Хави похвалил тен Хага за проделанную работу в Манчестер Юнайтед

Испанец отметил развитие игроков при новом тренере.
Сегодня, 17:15
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о работе наставника Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.

"Завтра будет отличный матч. Это потрясающая пара. Обе команды переживают лучший момент сезона. Тен Хаг изменил облик команды. Это было тяжело для них, но они отлично справляются. Он отличный тренер. Изменить ситуацию в Юнайтед было непросто.

У него есть варианты в атаке и обороне, они работают очень хорошо. Он атакующий тренер, что и показывает почти в каждой игре. Он является примером для тренеров, которым нравится этот тип футбола.

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Манчестер Юнайтед – великий клуб. Они переживают не лучший момент в своей истории, но есть игроки, которые переживают отличный момент. В последние недели они добились хороших результатов, и выиграть этот матч будет очень сложно", – сказал Хави в интервью Manchester Evening News.

Напомним, в четверг, 16 февраля Барселона и Манчестер Юнайтед встретятся в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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