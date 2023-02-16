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Тренер Ренна: Шахтер будет играть не только за свой клуб, но и за всю страну

Наставник французской команды оценил будущее противостояние с "горняками".
Сегодня, 12:57
Бруно Женезио / Getty Images
Бруно Женезио / Getty Images

Главный тренер Ренна Бруно Женезио поделился мыслями по поводу предстоящей встречи с Шахтером в стыковых матчах Лиги Европы.

Первый поединок между украинской и французской командами состоится в Варшаве в четверг, 16 февраля, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Пока я не говорил с игроками относительно того, что у нас в соперниках именно украинская команда. Здесь трудно что-либо говорить, ведь я общался с тренером Динамо и мы понимаем, в каких условиях готовятся футболисты, исходя из ситуации в вашей стране. Безусловно, игра покажет, что соперник будет играть не только за свой клуб, но и за всю страну. Знаем, что Шахтер будет сражаться до последнего и сыграет на самом высоком уровне.

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У нас проблема не только с травмой Терье, поскольку так же не смогут сыграть еще несколько важных исполнителей. Понимаем, что для выступлений в еврокубке у нас слишком короткая скамья запасных, но стараемся этого не учитывать и просто работаем.

Шахтер без Мудрика? Конечно, это футболист высокого уровня, его можно сравнить с высококалиберным оружием. Может, для нас это и хорошая новость, но все равно в Шахтере осталось много игроков высокого уровня. Мы долго наблюдаем за соперником, и я не могу сказать, что после ухода Мудрик нам станет гораздо легче", - приводит слова Женезио официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Ренн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн Бруно Женезио

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