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Йовичевич: Идем в ад Роттердама биться за Украину и Шахтер

Хорватский специалист доволен результатом первой встречи против нидерландской команды.
Сегодня, 01:01
Игор Йовичевич / shakhtar.com
Игор Йовичевич / shakhtar.com

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал ничью в матче против Фейенорда в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Всегда позитив, когда не проиграешь. Это был тяжелый матч для нас. Ожидали такого, учитывая состав, который вышел на поле. Не из-за качества футболистов или их квалификации - из-за сыгранности. Потому что наш футбол состоит из последней линии, он вытаскивает и выманивает  оппонента, а когда футболисты не играют на своем месте или играют те, кто долго не играл, оппонент может почувствовать слабость в последней линии и накрывать, особенно в первом тайме, когда нас достаточно накрывали, не могли навязать нашу игру.

Была ли ставка на второй матч? Это верно. Мы здесь в каше варимся и когда придет время, сможем более объективно посмотреть на вещи. Так же их стратегия – 100% была решить задачу здесь, этим составом. Потому что после второго матча они через три дня будут играть с Аяксом, поэтому хотели сделать ставку на первый поединок. Мы им это немного усложнили, будем готовы в полном составе на второй матч.

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Думаю, что не попали полностью в игру, не были собой. Перегорели. Думаю, ответственность в первом матче нам мешала расслабиться, навязать свою игру. И в некоторых эпизодах второго тайма прибавляли, могли придержать мяч, перевести его с фланга на фланг, не терять. Но в общем – Фейенорд заслужил этот мяч. Однако если мы добавим во втором матче, думаю, наши шансы вырастут.

Этот поединок дал нам понять, что мы слишком ощутили ответственность. Они были скорее нас на одну передачу, и я в этом сегменте ищу свою энергию, запас потенциала на следующий матч. Если бы мы были собой как всегда, то справились бы еще лучше с этим поединком. Но все равно результат гораздо лучше, чем показала игра.  Думаю, мы еще живы. И это очко прибавит коэффициент в рейтинге Украины. Чувствуем поддержку всей Украины, клубов – абсолютно всех. Это для них. Мы гордимся и сражаемся за Украину", - заявил Йовичевич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Фейенордом и Шахтером состоится в четверг, 16 марта в Роттердаме.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич

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