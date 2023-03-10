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Степаненко: Матч с Фейеноордом напомнил мне встречу ЛЧ с Реалом

Лидер донецкой команды подвел итоги первой встречи в 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня, 07:40
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Фейеноордом (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

По словам украинского игрока, обидно, что команда не сумела удержать победу. Несмотря на это, нужно гордиться ничьей.

"Конечно, если ты пропускаешь гол на последних минутах, ты всегда чувствуешь немного разочарования. И да, это напомнило мне нашу игру против Реала в Лиге чемпионов, когда они сравняли счет в добавленное время. Но в целом результат не так уж плох. Не забывайте, что сегодня мы играли без некоторых важных игроков".

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"Ответный матч будет очень трудным, но главным образом потому, что Фейеноорд - очень хорошая команда. Не потому, что для нас это будет выездная игра. Скажем откровенно, все наши игры – выездные. Мы чувствуем большую поддержку в Польше, это очевидно, но на поле мы всегда играем на выезде", - отметил Степаненко.

Отметим, что ответная игра в Нидерландах пройдет 16 марта.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Фейеноорд.

Источник: УЕФА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Степаненко

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